Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в Украине и в чем риски

Искусственный интеллект (ИИ), хотим того или нет, проникает во все сферы бизнеса и оказывает однозначное влияние на его запросы. Есть компании, уже выпускающие белье с помощью ИИ, есть даже опция по подбору эпитафий для надгробий с помощью искусственного интеллекта. А по данным Financial Times, рекламные Google скоро предоставит возможность использовать генеративный искусственный интеллект компании для планирования рекламных кампаний.

Факты ICTV пообщались с основателем и СЕО IT-Enterprise Олегом Щербатенко и с PR-менеджером крупнейшего в Украине сайта поиска работы и сотрудников Work.ua Викторией Биляковой.

Искусственный интеллект не появился с чатом GPT, он активно развивается в решениях по производству с 2014 года как основа четвертой промышленной революции Industry 4.0, отмечает Олег Щербатенко. Сейчас в мире почти не осталось отраслей, где еще не используется искусственный интеллект, в первую очередь в производстве, медицине, безопасности, энергетике.

— Я думаю, что развитие четвертой промышленной революции привело к тому, что искусственный интеллект уже дошел до такого широкого пространства, когда мы увидели, как работает Chat GPT, а будет еще много других приложений, Google и IBM выдали свою платформу. Думаю, что сейчас он из бизнесов перейдет на многих людей, — говорит Щербаченко.

Chat GPT – это решение, которое стало более широким применением, там каждый человек может задать свой вопрос и получить ответ.

— Видим, что там есть положительные ответы, есть отрицательные ответы. Видим, что Chat GPT – это тоже система, работающая над данными, которыми владеет. Она пока не работает с эмоциями, со всем тем, что не оцифровано. Все, что оцифровано и добавлено в базу, оно попадает в Chat GPT, и в этом прорыв. Я считаю, что конкуренция на рынке позволит развивать эти решения, – говорит Щербатенко.

Каждая промышленная революция уничтожает многие профессии, но появляется много новых специальностей. Когда станки заменили человеческий труд, он не исчез, а изменился. Повысится эффективность и скорость бизнесов. В то же время возникает потребность в других специалистах, потому эти работники могут перепрофилироваться. То есть изменится перераспределение специальностей.

– Поэтому одни профессии будут отходить, исчезать, а будут специальности, которые нужны для работы с искусственным интеллектом. Эти профессии потребуются в двух направлениях. Первое – это те, кто разрабатывает решения с искусственным интеллектом, в первую очередь это программирующие IT-специалисты, также это Data Scientist, BigData – люди, которые будут внедрять эти решения, а второе – потребуются специалисты, которые смогут использовать эти решения. Те специалисты и менеджеры, которые будут знать, как использовать искусственный интеллект, получат большую конкурентность. Если мы видим, что искусственный интеллект делает презентации, пишет какие-то статьи, делает видео, то умеющие это использовать, будут дальше эффективно работать. Кто не умеет этого, на них действительно будет меньше спрос, — считает эксперт.

Щербатенко говорит, что важно, чтобы государство и бизнес поддерживали разработку решений по ИИ в Украине.

– Тогда будет потребность в специалистах. Если мы будем использовать только решения мировых компаний, это приведет к повышению уровня безработицы. ИИ заменяет некоторые профессии. Если не будет переучивания, переквалификации людей на новые профессии – плохо для государства, — говорит он.

По результатам опроса Work.ua 53% работодателей считают опыт взаимодействия с ChatGPT полезным.

По состоянию на 20 апреля, на Work.ua размещено 38 вакансий, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT. Список таких вакансий прежде всего в категориях: маркетинг, реклама, PR, IT, компьютеры, интернет, СМИ, издательство, полиграфия, продажи, закупка, управление персоналом, HR.

Учитывая стремительное развитие технологии искусственного интеллекта, можно предположить, что список сфер и специальностей на мировом рынке труда, вероятно, может расширяться. Среди них могут быть дизайн, логистика, делопроизводство, сфера обслуживания. Также это могут быть сферы, где требуется обработка больших объемов данных.

– Среди тенденций можно ожидать роста спроса на специалистов со знанием искусственного интеллекта в разных сферах, однако вывод о влиянии ИИ на украинский рынок труда можно будет сделать со временем, ведь сама технология достаточно новая, – отмечает Виктория Билякова.

В компании считают, что искусственный интеллект может заменить определенные виды работ, особенно требующие рутинной деятельности, обработки большого объема данных, редактуры и креатива.

— Однако, в большинстве случаев, ИИ нуждается в работе в паре с людьми, помогая осуществлять более точную и эффективную работу. Сейчас видим, что ИИ не работает без людей, не берет их на работу, а скорее дополняет и помогает зарабатывать, — подчеркивает Билякова.

Отдельно стоит добавить, что в конце марта на Work.ua в системе управления наемом (СУН), которая помогает автоматизировать рекрутинг, появилась возможность создавать описание вакансии с помощью ChatGPT.

Когда работодатель создает вакансию и заполняет необходимые данные (название должности, город, опыт работы и др.), перед полем с описанием есть возможность попросить ChatGPT написать текст, нажав кнопку.

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