Як штучний інтелект вплине на ринок праці в Україні та в чому ризики

Штучний інтелект, хочемо ми того чи ні, проникає в усі сфери бізнесу й однозначно впливає на його запити. Є компанії, які вже випускають білизну за допомогою ШІ, є навіть опція з підбору епітафій для надгробків за допомогою штучного інтелекту. А за даними Financial Times, Google скоро надасть можливість використовувати генеративний штучний інтелект компанії для планування рекламних кампаній.

Про майбутній ринок праці та майбутнє бізнесів із ШІ Факти ICTV поспілкувалися із засновником та СЕО IT-Enterprise Олегом Щербатенком та із PR-менеджеркою найбільшого в Україні сайту пошуку роботи та працівників Work.ua Вікторією Біляковою.

Штучний інтелект не з’явився з чатом GPT, він активно розвивається в рішеннях для виробництва з 2014 року як основа четвертої промислової революції Industry 4.0, наголошує Олег Щербатенко. Зараз у світі майже не залишилося галузей, де ще не використовується штучний інтелект, насамперед у виробництві, медицині, безпеці, енергетиці.

– Я гадаю, що розвиток четвертої промислової революції призвів до того, що штучний інтелект вже дійшов до такого широкого простору, коли ми побачили, як працює Chat GPT, а буде ще багато інших додатків, і Google, i IBM видала свою платформу. Думаю, що зараз із бізнесів це перейде на майже всіх людей, – каже Щербатенко.

Chat GPT – це рішення, яке набуло широкого вжитку, там кожна людина може поставити своє запитання й отримати відповідь.

– Бачимо, що там є позитивні відповіді, є й негативні. Бачимо, що Chat GPT – це теж система, яка працює над даними, якими вона володіє. Вона поки що не працює з емоціями, з усім тим, що не оцифроване. Все, що оцифроване та додане до бази, потрапляє в Chat GPT, і в цьому прорив. Я вважаю, що конкуренція на ринку дозволить розвивати ці рішення, – каже Щербатенко.

Кожна промислова революція знищує багато професій, але з’являється багато нових спеціальностей. Коли верстати замінили людську працю, вона не зникла, а змінилася. Підвищаться ефективність і швидкість бізнесів. Водночас постає потреба в інших фахівцях, і ці працівники можуть перепрофілюватися. Тобто зміниться перерозподіл спеціальностей.

– Тож одні професії будуть відходити, зникати, натомість будуть професії, які потрібні для роботи зі штучним інтелектом. Ці професії затребувані у двох напрямках. Перші – це ті, хто розробляє рішення зі штучним інтелектом, передусім, IT-фахівці, які програмують, а також Data Scientist, BigData – люди, які впроваджуватимуть ці рішення, а другі – фахівці, які зможуть використовувати ці рішення. Ті фахівці, ті менеджери, які знатимуть, як використовувати штучний інтелект, матимуть більшу конкурентність. Якщо ми бачимо, що штучний інтелект робить презентації, пише якісь статті, робить відео, то ті, хто вміє це використовувати, будуть і надалі ефективно працювати. Хто не вміє це застосувати, на них дійсно буде менший попит, – вважає експерт.

Щербатенко наголошує: важливо, щоб держава і бізнес підтримували розробку рішень із ШІ в Україні.

– Тоді буде потреба в фахівцях. Якщо ми будемо використовувати тільки рішення світових компаній, то це призведе до підвищення рівня безробіття. ШІ замінює деякі професії. Якщо не буде перенавчання, перекваліфікації людей на нові професії – це погано для держави, – каже він.

За результатами опитування Work.ua, 53% роботодавців вважають досвід взаємодії з ChatGPT корисним.

Станом на 20 квітня на Work.ua розміщено 38 вакансій, у яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT. Перелік таких вакансій насамперед у категоріях: маркетинг, реклама, PR, ІТ, комп’ютери, інтернет, ЗМІ, видавництво, поліграфія, продажі, закупівля, управління персоналом, HR.

З огляду на стрімкий розвиток технології штучного інтелекту, можна припустити, що список сфер і спеціальностей на світовому ринку праці, ймовірно, може розширюватися. Серед них можуть бути: дизайн, логістика, діловодство, сфера обслуговування. Також це можуть бути сфери, де потрібна обробка великих обсягів даних.

– Серед тенденцій можна очікувати зростання попиту на фахівців зі знанням штучного інтелекту в різних сферах, проте висновок щодо впливу ШІ на український ринок праці можна буде зробити з часом, адже сама технологія досить нова, – зазначає Вікторія Білякова.

У компаніїї вважають, що штучний інтелект може замінити певні види робіт, особливо ті, які вимагають рутинної роботи, обробки великого обсягу даних, редактури та креативу.

– Однак у більшості випадків ШІ потребує роботи в парі з людьми, допомагаючи здійснювати більш точну й ефективну роботу. Зараз бачимо, що ШІ не працює без людей, не забирає їхню роботу, а швидше доповнює та допомагає заробляти, – наголошує Білякова.

Окремо варто додати, що наприкінці березня на Work.ua, у системі управління наймом (СУН), яка допомагає автоматизувати рекрутинг, зʼявилася можливість створювати опис вакансії за допомогою ChatGPT.

Коли роботодавець створює вакансію і заповнює необхідні дані (назва посади, місто, досвід роботи, ін.), перед полем з описом є можливість попросити ChatGPT написати текст, натиснувши відповідну кнопку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.