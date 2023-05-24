ПЦУ переходит на новый церковный календарь

Архиерейский собор в Киево-Печерской лавре 24 мая проголосовал за переход Православной церкви Украины с 1 сентября на новый календарь. В ПЦУ подтвердили эту информацию.

— Решением Архиерейского Собора поместной Украинской православной церкви под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено Постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь, — поясняется в сообщении.

Епифаний назвал это решение непростым, но необходимым, ведь обновленный календарь более точный астрономически.

Со всей Украины на собор приехали более 50 епископов, против перехода на новый календарь проголосовал только один, еще один воздержался.

Формально переход ПЦУ на новый календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год, еще должен одобрить поместный собор 27 июля 2023 года.

В то же время приходы и монастыри, желающие придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность — календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно.

Новый церковный календарь означает, что с этого года ПЦУ официально будет отмечать Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. Сместятся даты и других праздников, в частности Крещения и Дня святого Николая, но не Пасхи. Как именно изменятся даты праздников, читайте в материале.

Накануне ПЦУ анонсировала заседание архиерейского собора 24 мая, на котором должен был рассматриваться календарный вопрос и предложения по этому поводу.

Источник : ПЦУ

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