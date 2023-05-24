ПЦУ переходить на новий церковний календар

Архієрейський собор у Києво-Печерській лаврі 24 травня проголосував за перехід Православної церкви України з 1 вересня на новий календар. У ПЦУ підтвердили цю інформацію.

– Рішенням Архієрейського Собору помісної Української православної церкви під головуванням блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар, – пояснюється у повідомленні.

Епіфаній назвав це рішення непростим, але необхідним, адже оновлений календар більш точний астрономічно.

З усієї України на собор приїхали понад 50 єпископів, проти переходу на новий календар проголосував лише один, ще один утримався.

Формально перехід ПЦУ на новий календар з 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік, ще має схвалити помісний собор 27 липня 2023 року.

Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено.

Новий церковний календар означає, що з цього року ПЦУ офіційно відзначатиме Різдво 25 грудня за григоріанським календарем. Змістяться дати й інших свят, зокрема Водохреща та Дня святого Миколая, але не Великодня. Як саме зміняться дати свят, читайте в матеріалі.

Напередодні ПЦУ анонсувала засідання архієрейського собору 24 травня, на якому мало розглядатися календарне питання та пропозиції з цього приводу.

Джерело : ПЦУ

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