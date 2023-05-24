Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Архиерейский собор ПЦУ впервые проходит в Киево-Печерской лавре. Главный вопрос исторического значения – переход украинской церкви на новый календарь. Епископ Симеон выразил готовность поддержать реформу. Но у многих были опасения, что верующие не готовы к кардинальным переменам.

Некоторые епископы, прежде всего, с востока и центра Украины, боятся, что верующие не примут новые даты и перейдут в УПЦ МП, которая, как и Россия, категорически против календарной реформы.

Дискуссии о переходе украинской церкви на новый календарь продолжались несколько часов. После завершения переговоров глава церкви митрополит Епифаний подтвердил, что историческая реформа утверждена. Решение было принято практически единогласно: только один голос против 55 архиереев.

О переходе на новый церковный календарь в Украине заговорили после начала полномасштабного вторжения России. Опросы показывали, что все больше людей поддерживают реформу. Ибо и в религиозной жизни украинцы хотят быть подальше от России. В прошлом году ПЦУ даже разрешила приходам самостоятельно выбирать, в какой день они хотят праздновать Рождество. И многие общины выбирали именно 25 декабря.

По новому календарю большинство церковных праздников сместятся на 13 дней. Подарки от Святого Николая дети будут получать не 19 декабря, как это было раньше, а 6-го. Сочельник будет 24 декабря, а Рождество Христово – 25-го. Крещение выпадает на 6 января.

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Переход на новый календарь должен быть окончательно утвержден 27 июля, на поместном соборе, где будут голосовать и миряне. Но никто не сомневается, что решение будет поддержано. В то же время, ПЦУ будет просить власть, чтобы государственные праздники, связанные с церковными, перенесли на даты по новому календарю. Как, например, Праздник защитников Украины, приуроченный к Покрову. Еще в феврале на новый календарь перешла и третья по величине церковь Украины – греко-католическая.

Большинство христиан Украины с 1 сентября, когда начинается новый церковный год, будут отмечать религиозные праздники по-новому. Вместе с Европой, а не Москвой.

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