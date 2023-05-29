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Валентина Чорна, редактор ленты

В 2023 году в Украине ожидается катастрофическое падение рождаемости — Либанова

дитина
Фото: Depositphotos

Для воспроизводства поколений в Украине каждая женщина должна родить после войны как минимум два ребенка.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

— В 2021 году 1,2 ребенка на одну женщину рождалось. А для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений в украинских условиях смертности, надо, чтобы обычная женщина за свою жизнь родила где-то 2,15 ребенка, — сказала она.

По мнению Либановой, воспроизводство поколений в украинских условиях смертности пока невозможно.

Она отметила, что в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости.

— Во время войны эта тенденция, безусловно, будет углубляться, но хуже, чем в 2023 году (даже если в 2024 году война будет продолжаться), я не думаю, что будет. Мы рассчитываем, что показатель будет где-то 0,7 ребенка на одну женщину, — сказала демограф.

В то же время Либанова прогнозирует определенное повышение рождаемости после войны, и надеется, что Украина вернется по крайней мере к доковидному уровню.

— Далее можно ожидать показатель 1,5 ребенка на одну женщину, в идеале — 1,6. Но это все равно очень далеко от того, что нужно. Это, собственно, характерная черта всех европейских стран. Но развитые европейские страны компенсируют это миграционным притоком, — сказала она.

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Источник: Украинская правда
демография, Элла Либанова
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