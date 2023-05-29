У 2023 році в Україні очікується катастрофічне падіння народжуваності – Лібанова

Для відтворення поколінь в Україні кожна жінка має народити після війни щонайменше дві дитини.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

– У 2021 році 1,2 дитини на одну жінку народжувалося. А для того, щоб забезпечити просте відтворення поколінь за українських умов смертності, треба, щоб пересічна жінка за своє життя народила десь 2,15 дитини, – сказала вона.

На думку Лібанової, відтворення поколінь за українських умов смертності наразі є неможливим.

Вона зазначила, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності.

– Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 році війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку, – сказала демограф.

Водночас Лібанова прогнозує певне підвищення народжуваності після війни, і сподівається, що Україна повернеться принаймні до доковідного рівня.

– Далі можна очікувати показник 1,5 дитини на одну жінку, в ідеалі – 1,6. Але це все одно дуже далеко від того, що потрібно. Це, власне, характерна риса всіх європейськх країн. Але розвинені європейські країни компенсують це міграційним припливом, – сказала вона.

Джерело : Українська правда

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