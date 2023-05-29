Снимали работу ПВО во время ракетной атаки: полиция Киева передала СБУ двух мужчин
В Киеве разоблачили двух мужчин, которые снимали работу украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ.
О деятельности правонарушителей полиции сообщила местная жительница.
На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.
— В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя БМВ правоохранители остановили на улице Ушакова, — сообщили в полиции.
Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
В полиции Киева в очередной раз напомнили о запрете фото и видеофиксации работы ПВО, а также призвали сохранять информационную тишину.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко