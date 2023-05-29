Снимали работу ПВО во время ракетной атаки: полиция Киева передала СБУ двух мужчин

В Киеве разоблачили двух мужчин, которые снимали работу украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ.

О деятельности правонарушителей полиции сообщила местная жительница.

На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.

— В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя БМВ правоохранители остановили на улице Ушакова, — сообщили в полиции.

Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

В полиции Киева в очередной раз напомнили о запрете фото и видеофиксации работы ПВО, а также призвали сохранять информационную тишину.

Источник : Нацполиция

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