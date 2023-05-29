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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрывы в Киеве: обломки ракет нашли в трех районах столицы

Взрывы в Киеве: обломки ракет нашли в трех районах столицы

В Киеве после неспокойной ночи снова раздались взрывы.

В КГВА сообщают, что работает ПВО.

Обновлено в 12:40. Предварительно, все воздушные цели были  успешно сбиты силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные прорабатываются и уточняются.

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Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

— Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о пострадавших сейчас уточняются, — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Взрывы в Киеве 29 мая 2023 — что известно о взрывах в Киеве

Фото: Оксана Михайлова

Обновлено в 12:20. Сообщается, что было обнаружено 6 обломков ракет:

Оболонский р-н:

  • возле АЗС;
  • на дорожное покрытие с возгоранием;
  • на зеленой зоне.

Деснянский р-н:

  • на территорию одного из парков;

Днепровский р-н:

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  • на дорожное покрытие в разных местах.

Информация о пострадавших уточняется

Обновлено в 11:50. Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

Обновлено в 11:40. В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар локализован.

Об этом сообщили в КГВА.

Со своей стороны, городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы были в центральных районах.

– Взрывы в городе! В центральных районах. Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий! – написал он в Telegram.– написал он в Telegram.

Он отметил, что в Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. В настоящее время спасательно-пожарные службы тушат там пожар.

Взрывы в Киеве 29 мая 2023 — что известно о взрывах в Киеве

Фото: Віталій Кличко

Жители столицы пишут, что было слышно не менее 3 взрывов.

Напомним, что поздно ночью и ранним утром 29 мая в Киеве и области в разных районах раздались взрывы. РФ атаковала столицу дронами Shahed и ракетами. Таким образом удары были комбинированными по разным направлениям.

Попаданий по Киеву не были допущены, пострадавших нет.

Фото: Виталий Кличко

Война в Украине, Взрыв, Київ
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