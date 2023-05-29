Знімали роботу ППО під час ракетної атаки: поліція Києва передала СБУ двох чоловіків

У Києві викрили двох чоловіків, які знімали роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ.

Про діяльність правопорушників поліції повідомила місцева мешканка.

На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

– Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича БМВ правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова, – повідомили у поліції.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

У поліції Києва вкотре нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО, а також закликали зберігати інформаційну тишу.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.