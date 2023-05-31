В работе Vodafone произошел сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи

Во вторник, 30 мая, в работе мобильного оператора Vodafone произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают об отсутствии связи.

Проблемы наблюдаются в Киеве, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Официальные представители Vodafone отмечают, что специалистов уже проинформировали о ситуации, они работают над исправлением. Однако причин сбоя пока не называют.

— Уважаемые клиенты, сейчас есть временные ограничения по звонкам и смс в нашей сети. Специалисты уже занимаются их решением. В случае необходимости сделать звонок, пожалуйста, воспользуйтесь мессенджерами. Очень извиняемся за неудобства, — говорится в сообщении Vodafone.

Отметим, что ранее сбои в работе украинских мобильных операторов, в том числе и у Vodafone, возникали после массированных ракетных ударов россиян.

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