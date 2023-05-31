У роботі Vodafone стався збій, користувачі скаржаться на відсутність зв’язку

У вівторок, 30 травня, у роботі мобільного оператора Vodafone стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про відсутність зв’язку.

Проблеми спостерігаються у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Офіційні представники Vodafone зазначають, що фахівців вже поінформували про ситуацію, вони працюють над виправленням. Однак причин збою поки що не називають.

– Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків і смс у нашій мережі. Фахівці вже займаються їхнім вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок , будь ласка, скористайтеся месенджерами. Дуже перепрошуємо за незручності, – йдеться у повідомленні Vodafone.

Зазначимо, що раніше збої у роботі українських мобільних операторів, зокрема й у Vodafone, виникали після масованих ракетних ударів росіян.