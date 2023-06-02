Чотирьох блогерок, які публікували роботу ППО, узято під домашній арешт

За клопотанням прокуратури чотирьом блогерам, які поширили в інтернеті відео про роботу нашої протиповітряної оборони, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За рішенням суду, підозрювані мають перебувати вдома до 31 липня 2023 року.

Так, 16 травня під час масованої ракетної атаки по Києву підозрювані знімали на відео роботу нашої ППО, а потім публікували у соцмережах.

Наприклад, 32-річна киянка опублікувала у своїх соцмережах заборонене відео, яке згодом поширили проросійські онлайн-канали. Ще одна киянка опублікувала відео роботи ППО на своїй Instragram-сторінці. Третя жителька столиці також поділилася своїми відео у соцмережах.

Уродженка Сумської області, яка проживає у Києві, також зафільмувала на відео результати збиття ворожих ракет, яке розіслала своїм знайомим у різні месенджери. Згодом жінка намагалася видалити заборонені відео, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Проте правоохоронці знайшли усіх блогерок і повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (Поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ…). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Прокуратура вкотре закликає громадян не знімати й не публікувати відео роботи протиповітряної оборони України, переміщення ЗСУ тощо, адже така інформація може потрапити до ворога.

Раніше в Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ.

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