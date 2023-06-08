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В Алешках есть погибшие от наводнения после подрыва Каховской ГЭС – мэр

В Алешках есть погибшие от наводнения после подрыва Каховской ГЭС – мэр

Во временно оккупированных Алешках Херсонской области есть первые погибшие из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Алешек Евгений Рищук.

— К сожалению. Есть первые сообщения о погибших от наводнения, — написал он.

В комментарии Суспільному Рищук сообщил о трех погибших. По его словам, вечером российские военные начали эвакуировать людей с крыш.

— Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двух. Я думаю, их будет гораздо больше. Много людей прикованных к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу? — сказал он.

Ранее начальница Алешковской МВА Татьяна Гасаненко сообщала, что ситуация в городе критическая. Люди спасаются на крышах, оккупанты запрещают эвакуацию.

80% города находится под водой, есть населенные пункты Алешковской территориальной громады, которые затоплены полностью.

Некоторые дома разрушаются, уходят под воду, и у людей нет никакой возможности спастись.

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В Алешках есть погибшие от наводнения после подрыва Каховской ГЭС – мэр

Каховська ГЕС, Олешки, Херсонская область
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