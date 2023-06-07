Запрещают эвакуацию, угрожают расстрелом. Ситуация в Алешках Херсонской области критическая — ГВА

Ситуация во временно оккупированных Алешках в Херсонской области критическая. Люди спасаются на крышах, оккупанты запрещают эвакуацию.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщила начальница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

— Ситуация не просто сложная, она вопиющая, потому что по состоянию на сейчас около 80% города находится под водой. Есть населенные пункты Алешковской территориальной общины, которые затоплены полностью… В Алешках люди находятся просто на крышах. Хочу заметить, что некоторые дома разрушаются, уходят под воду, и у людей нет никакой возможности спастись, — сказала она.

Гасаненко рассказала, что вчера оккупанты пытались создать красивую картинку и у здания ГСЧС объявляли “эвакуацию”. В то же время добраться туда из затопленных территорий было невозможно, а местные, которые находились на еще не затопленных улицах, просто не знали, настоящая ли это эвакуация или просто картинка для пропаганды.

Начальница Алешковской ГВА добавила, что оккупанты запрещают даже эвакуироваться собственными транспортными средствами.

Кроме того, за попытку спустить на воду лодку россияне угрожают расстрелом на месте.

— По состоянию на сейчас эвакуироваться невозможно, спастись очень мало шансов, — подчеркнула она.

Сейчас ситуация в Алешках быстро меняется, в городе нет света и теряется связь.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Украина будет обращаться к международным организациям, чтобы спасти жителей временно захваченных территорий на левом берегу Днепра.

Источник: телемарафон

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