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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Олешках є загиблі від повені після підриву Каховської ГЕС – мер

В Олешках є загиблі від повені після підриву Каховської ГЕС – мер

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області є загиблі через підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

Про це у Telegram повідомив міський голова Олешків Євген Рищук.

– На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені, – написав він.

У коментарі Суспільному Рищук повідомив про трьох загиблих. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.

– Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були й безногі, як безнога людина залізе на дах? – сказав він.

Раніше начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко повідомляла, що ситуація в місті критична. Люди рятуються на дахах, окупанти забороняють евакуацію.

80% міста перебуває під водою, є населені пункти Олешківської територіальної громади, які затоплені повністю.

Деякі будинки руйнуються, йдуть під воду, тож у людей немає жодної можливості врятуватися.

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Каховська ГЕС, Олешки, Херсонська область
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