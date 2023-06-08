В Олешках є загиблі від повені після підриву Каховської ГЕС – мер
У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області є загиблі через підтоплення після підриву Каховської ГЕС.
Про це у Telegram повідомив міський голова Олешків Євген Рищук.
– На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені, – написав він.
У коментарі Суспільному Рищук повідомив про трьох загиблих. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.
– Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були й безногі, як безнога людина залізе на дах? – сказав він.
Раніше начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко повідомляла, що ситуація в місті критична. Люди рятуються на дахах, окупанти забороняють евакуацію.
80% міста перебуває під водою, є населені пункти Олешківської територіальної громади, які затоплені повністю.
Деякі будинки руйнуються, йдуть під воду, тож у людей немає жодної можливості врятуватися.