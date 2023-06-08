РФ предпринимает попытки наступления, но безуспешно: Минобороны о ситуации на Востоке и Юге Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном и южном фронтах. На некоторых участках продолжаются ожесточенные бои.

В частности, на Бахмутском направлении ведутся активные действия Вооруженных сил Украины. Продолжаются бои — местами враг пытается перейти в наступление, но безуспешно, утверждает заместитель главы МО.

На Купянском, Шахтерском направлениях — российские войска наносят авиационные удары и осуществляют обстрелы.

В то же время на Авдеевском и Лиманском направлениях российская армия делает попытки наступать, но безуспешно.

Маляр отметила, что на Марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские воины отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.

На Юге Украины продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. В то же время на Запорожском направлении в районе Орехова — враг в активной обороне, утверждает Маляр.

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