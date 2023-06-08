Ущерб позициям ВСУ — минимальный: Гуменюк о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Поскольку правый берег Днепра выше левого, позиции Сил обороны почти не пострадали из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом заявила в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Мы осознавали вероятное развитие таких событий, и именно поэтому сейчас Силы обороны привлечены, в том числе и к спасательным операциям по эвакуации людей. Фактически наши позиции не пострадали, потому что мы понимали, как будет разливаться Днепр. Учитывая, что правый берег выше левого, вред нашим позициям — минимальный, — отметила она.

По ее словам, подтопление больше сказалось именно на левобережье, в частности на первой линии обороны оккупантов — там, где они устроили минно-взрывные ограждения.

Ранее Гуменюк рассказала, что россияне начали оттягивать свои подразделения на левом берегу за несколько дней до самого теракта на Каховской ГЭС, и сейчас они отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды — от 5 до 15 км.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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