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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ робить спроби наступу, але безуспішно: Міноборони про ситуацію на Сході та Півдні України

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному та південному фронтах. На деяких ділянках тривають запеклі бої.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ведуться активні дії Збройних сил України. Тривають бої – подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно, стверджує заступниця глави МО.

На Куп’янському, Шахтарському напрямках – російські війська завдають авіаційних ударів та здійснюють обстріли.

Водночас на Авдіївському та Лиманському напрямках російська армія робить спроби наступати, але безуспішно.

Маляр зазначила, що на Мар’їнському напрямку тривають запеклі бої. Українські воїни відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

На Півдні України тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. Водночас на Запорізькому напрямку в районі Оріхова – ворог в активній обороні, стверджує Маляр.

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Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Куп'янськ, Лиман, Мар`їнка
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