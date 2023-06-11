Село Нескучное Донецкой области освобождено: появилось видео
Украинские военные сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области.
Об этом говорится на странице 7 отдельного батальона АРЕЙ УДА.
— 10 июня 2023 года 7 отдельный батальон АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии 129 оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука, Второго Македонца освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Слава Украине, — говорится в сообщении.
Село Нескучное расположено рядом с Благодатным Донецкой области. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось ранее.
Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень назвал освобождение Благодатного первыми результатами контрнаступательных действий.
Оба села расположены в Донецкой области недалеко от границы с Запорожской.
Село Нескучное Донецкой области на карте
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