Село Нескучне Донецької області звільнено: з’явилося відео

Українські військові повідомили про звільнення села Нескучне Донецької області.

Про це йдеться на сторінці 7 окремого батальйону АРЕЙ УДА.

– 10 червня 2023 року 7 окремий батальйон АРЕЙ Української Добровольчої Армії 129 оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, Друга Македонця звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

Село Нескучне розташоване поруч із Благодатним Донецької області. Про звільнення цього населеного пункту повідомлялося раніше.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень назвав звільнення Благодатного першими результатами контрнаступальних дій.

Обидва села розташовані у Донецькій області неподалік межі з Запорізькою.

Село Нескучне Донецької області на карті

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