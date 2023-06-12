Коли Україна отримає винищувачі F-16 та чи готові пілоти: Ігнат відповів

Україна отримає від партнерів багатофункціональні легкі винищувачі F-16, проте нині залишається відкритим питанням, коли ж це відбудеться.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю українським журналістам. За його словами, наразі не відбуваються навчання пілотів на цих літаках.

– Хочеться сказати, найближчим часом, щоб ви від мене відчепилися (усміхається, – Ред.). Але, мабуть, так не вийде. Ми проговорювали, що до пів року знадобиться нашим пілотам, щоб освоїти цей винищувач, – зазначив речник Повітряних сил України.

Юрій Ігнат пояснив, що поки не відбуваються навчання українських пілотів. Але першу групу найкращих пілотів вже відібрали, зазначив він.

– Ні, поки що. Пілоти на низькому старті. Перша група найкращих пілотів відібрана, які мають бойовий досвід, сотні годин нальотів, молодий вік, володіють англійською мовою. Список оновлюється, інколи пілоти навіть гинуть. Але потрібно розуміти, що першими поїдуть найкращі з найкращих. Ми вже очікуємо, – заявив Юрій Ігнат.

Джерело : Українська правда

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