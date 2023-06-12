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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Падают на землю и целуют флаг Украины: СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными

Падают на землю и целуют флаг Украины: СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными
Фото: СБУ

Украина освободила из российского плена еще 95 человек. В списке — воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них — 93 рядовых и сержантов, двое офицеров.

В Службе безопасности Украины показали уникальное и чувственное видео с нашими освобожденными защитниками. Некоторые из них падали на землю и не могли поверить, что теперь они дома.

— Жизнь каждого украинца — высшая ценность! Продолжаем выполнять задачу вернуть всех. Она продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец, — отмечают в сообщении.

К своим семьям поехали пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники Азовстали. В то же время удалось вернуть участников операции, которые летели на вертолете на окруженную российскими войсками Азовсталь.

В Офисе президента Украины рассказали, что многие освобожденные военные находились в российском плену ранеными.

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обмін полоненими

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