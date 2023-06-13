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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинские военные освободили Лобково и Левадное — Минобороны

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов. Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что это результат во время ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах.

Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное — освобождено ВСУ от российских оккупантов 12 июня 2023

Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное — освобождено ВСУ от российских оккупантов 12 июня 2023

В частности, продвижение украинских войск наступательной группировки составляет около 6,5 км.

Заместитель министра обороны Украины рассказала, что площадь взятой под контроль территории  составляет 90 кв. км.

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Украинские военные освободили Лобково и Левадное — Минобороны

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, Міноборони України
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