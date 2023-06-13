Украинские военные освободили Лобково и Левадное — Минобороны
За прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов. Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что это результат во время ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах.
В частности, продвижение украинских войск наступательной группировки составляет около 6,5 км.
Заместитель министра обороны Украины рассказала, что площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв. км.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова