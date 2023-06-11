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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Минобороны РФ заявили, что один из кораблей Черноморского флота атаковали морские беспилотники

В Минобороны РФ заявили, что один из кораблей Черноморского флота атаковали морские беспилотники

В Министерстве обороны РФ заявили, что в 300 км от временно оккупированного Севастополя был атакован разведывательный корабль Черноморского флота РФ Приазовье.

Как заявляют в российском ведомстве, около 1:30 корабль отразил атаку шести неизвестных морских беспилотников. оккупанты обвинили в атаке Украину. Между тем Киев это не комментировал.

Напомним, в конце мая российский корабль-разведчик Иван Хурс был поражен морскими дронами Украины, позже стало известно, что он охотился на системы ПВО.

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Фото: скриншот с видео 

Война в Украине, Дрони, Росія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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Оксана Михайлова
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