Українські військові звільнили Лобкове та Левадне – Міноборони
За минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів. Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що це результат під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.
Зокрема, просування українських військ наступального угруповання становить близько 6,5 км.
Заступниця міністра оборони України розповіла, що площа взятої під контроль території становить 90 кв. км.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова