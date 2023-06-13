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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українські військові звільнили Лобкове та Левадне – Міноборони

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів. Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що це результат під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.

Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне – звільнено ЗСУ від російських окупантів 12 червня 2023

Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне – звільнено ЗСУ від російських окупантів 12 червня 2023

Зокрема, просування українських військ наступального угруповання становить близько 6,5 км.

Заступниця міністра оборони України розповіла, що площа взятої під контроль території становить 90 кв. км.

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Українські військові звільнили Лобкове та Левадне – Міноборони

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Запорізька область, ЗСУ, Міноборони України
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