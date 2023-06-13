Українські військові звільнили Лобкове та Левадне – Міноборони

За минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів. Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що це результат під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.

Зокрема, просування українських військ наступального угруповання становить близько 6,5 км.

Заступниця міністра оборони України розповіла, що площа взятої під контроль території становить 90 кв. км.

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