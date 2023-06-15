Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)

Из-за российской агрессии, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные города. Кто-то уехал за границу, впрочем, многие люди решают все же остаться в Украине, но переезжают в регионы, где нет активных боевых действий и они могут получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Факты ICTV подробно рассказывают, кто и как может получить справку переселенца.

У кого есть право получить статус ВПЛ? Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, законно пребывающий на территории страны и имеющий право на постоянное проживание, но вынужденный покинуть место жительства в силу следующих причин: Вооруженный конфликт.

Временная оккупация.

Проявление насилия.

Нарушение прав человека.

Природные или техногенные чрезвычайные ситуации. На получение справки имеют право лица, которые после введения Указом президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 О введении военного положения в Украине, жили в Киеве или 13 областях: Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

г. Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Как получить справку? Заявление подается ВПО (в том числе несовершеннолетними детьми – возраст 14-18 лет) лично, а малолетними детьми (до 14 лет), недееспособными лицами или лицами, дееспособность которых ограничена, — через законного представителя. Также можно подать заявку через приложение Дія.

Где писать заявление для получения справки? Получить справку переселенца можно онлайн или лично: подать заявку через Дія;

лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент социальной защиты населения местной госадминистрации;

заполнить заявление, которое формируется на Едином государственном вебпортале электронных услуг.

Как получить статус ВПЛ? Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили в населенном пункте, где начались боевые действия. Справка действительна без отметки миграционной службы. Справка бессрочная. Если после перемещения меняется место регистрации проживания — статус ВПЛ сохраняется. Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, с которой вы перемещаетесь.

Какие документы могут доказать ваше место жительства? Военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями об осуществлении трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о полном среднем образовании; документы о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень);

справка с места обучения;

решение исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии;

видеозаписи и т.д.

В каком случае не выдают справку? Нет основания для внутреннего перемещения.

Если предоставленные сведения — фальшивые.

Заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность. Внимание! Причиной отказа может стать потеря документа, а не недостатки в нем, то есть, если в паспорт не успели вклеить фото в 25 или 45 лет, то это не причина вам отказывать. Если у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства.

Когда доказательства не подтверждают факт проживания. Решение об отказе в выдаче справки — только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.

Основания для повторного получения справки. Появилась новая причина перемещения.

Устранены основания для отказа.

Отказ в выдаче справки обжалован в суде.

Справка потеряна или испорчена.

Что надо добавить к заявлению? Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус. Ксерокопии.

Если официального свидетельства о регистрации места жительства нет — любые возможные доказательства, указанные выше.

Когда справка будет готова? Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица выдается бесплатно в день подачи заявления.

заявления. Если отсутствует пометка о регистрации, тогда в течение 15 рабочих дней.

Справка ВПЛ в приложении Дія Также с 19 апреля 2022 можно оформить статус ВПЛ в приложении Дія

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.