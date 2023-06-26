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Юлия Захарченко, редактор ленты

Этот год станет переломным в войне с РФ, Украина должна победить — Резников

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Этот год полномасштабной войны должен стать переломным, а Вооруженные силы Украины должны победить российскую армию, потому что воюют за свою страну.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии иностранным журналистам. Он утверждает, что чувствует победу Украины, которая приближается.

— Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным, — сказал он.

Министр обороны утверждает, что сейчас украинские воины не ведут контрнаступление, а нынешние маневры — это так называемая подготовительная операция. В то же время он признал, что российские войска построили очень сильные оборонительные рубежи.

Резников признал, что предыдущие ожидания относительно наступления были несколько завышенными. Однако он добавил, что как только контрнаступление начнется в полную силу, то оно будет успешным и приблизит Украину к победе.

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Источник: Fox News
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України, Алексей Резников
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