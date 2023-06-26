Цей рік стане переломним у війні з РФ, Україна має перемогти – Резніков

Цей рік повномасштабної війни повинен стати переломним, а Збройні сили України мають перемогти російську армію, тому що воюють за свою країну.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі іноземним журналістам. Він стверджує, що відчуває перемогу України, яка наближається.

– Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним, – сказав він.

Міністр оборони стверджує, що наразі українські воїни не ведуть контрнаступ, а теперішні маневри – це так звана підготовча операція. Водночас він визнав, що російські війська побудували дуже сильні оборонні рубежі.

Резніков визнав, що попередні очікування щодо наступу були дещо завищеними. Однак він додав, що як тільки контрнаступ почнеться на повну силу, то він буде успішним і наблизить Україну до перемоги.

Джерело : Fox News

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