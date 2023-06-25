Днепр в Херсоне полностью вернулся в пределы русла
После подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 25 июня река Днепр в районе Херсона вернулась в пределы русла.
По данным Минприроды, уровень воды составляет 0,33 м по балтийской системе, снизившись за сутки еще на 4 см, а в целом с момента катастрофы — на 5,35 м.
В районе природного парка Нижнеднепровский средний уровень воды — около 0,30 м. Также вода продолжает спадать в нацпарке Великий Луг.
— Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье Семь маяков. Архипелаг Большие и Малые Кучугуры полностью осушен. В нацпарке Каменская Сечь уровень снизился ориентировочно более чем на 13 м, — отмечают экологи.
О результатах проб воды на химические приоритетные и специфические показатели, отобранные 20 июня, обещают сообщить вскоре.
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