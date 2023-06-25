Дніпро у Херсоні повністю повернувся в межі русла

Після підриву Каховської ГЕС станом на 25 червня річка Дніпро у районі Херсону повернулась у межі русла.

За даними Міндовкілля, рівень води становить 0,33 м за балтійською системою, знизившись за добу ще на 4 см, а загалом з моменту катастрофи – на 5,35 м.

У районі природного парку Нижньодніпровський середній рівень води – близько 0,30 м. Також вода продовжує спадати у нацпарку Великий Луг.

– Під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя Сім маяків. Архіпелаг Великі та Малі Кучугури повністю осушений. У нацпарку Кам’янська Січ рівень знизився орієнтовно на понад 13 м, – зауважують екологи.

Про результати проб води на хімічні пріоритетні та специфічні показники, відібрані 20 червня, обіцяють повідомити незабаром.

Джерело : Мінекології

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