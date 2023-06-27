Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский наградил украинских военных на южном направлении

Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции на южном направлении, где поблагодарил и наградил украинских военных государственными наградами.

— Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, которые защищают Украину на южных участках фронта. Желаю не терять прочности! Берегите себя! Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разным, но с одинаковой целью: это победа нашего государства, нашего народа, — отметил президент.

Зеленский наградил украинских военных на южном направлении

Фото: Офис президента

В частности, глава государства отметил, что вручил две золотые звезды Героя Украины — командиру аэромобильной роты 81 отдельной бригады ДШВ и капитану Олегу Оливе, а также заместителю командира батальона морпехов 35 отдельной бригады и майору Сергею Дудину.

— Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал парням больше таких дней, — подчеркнул президент.

Читайте также
На всех направлениях украинские воины продвинулись вперед — это счастливый день: обращение Зеленского
Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Нагорода, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На всех направлениях украинские воины продвинулись вперед — это счастливый день: обращение Зеленского
Володимир Зеленський
Освобождение Ровнополя и контрнаступление ВСУ: 489-й день войны
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Еще рано делать выводы о событиях в РФ, США не имеют к этому отношения — Байден
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Тела двух подростков, погибших в Бердянске, еще не передали родным — Лубинец
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Выступление Путина лишь подтвердило, насколько он ничтожен: что диктатор сказал в обращении
кремль горить
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)
Зеленский наградил украинских военных на южном направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь