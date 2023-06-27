Зеленский наградил украинских военных на южном направлении

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции на южном направлении, где поблагодарил и наградил украинских военных государственными наградами.

— Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, которые защищают Украину на южных участках фронта. Желаю не терять прочности! Берегите себя! Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разным, но с одинаковой целью: это победа нашего государства, нашего народа, — отметил президент.

В частности, глава государства отметил, что вручил две золотые звезды Героя Украины — командиру аэромобильной роты 81 отдельной бригады ДШВ и капитану Олегу Оливе, а также заместителю командира батальона морпехов 35 отдельной бригады и майору Сергею Дудину.

— Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал парням больше таких дней, — подчеркнул президент.

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