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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський нагородив українських військових на південному напрямку

Зеленський нагородив українських військових на південному напрямку
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку, де подякував і нагородив українських військових державними нагородами.

– Подякував та вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту. Бажаю не втрачати міцності! Бережіть себе! Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, були в різних точках, спілкувалися з воїнами різних бригад, подякували різним нашим героїчним людям. Різним, але з однаковою метою: це перемога нашої держави, нашого народу, – зазначив президент.

Зеленський нагородив українських військових на південному напрямку

Фото: Офіс президента

Зокрема, глава держави зазначив, що вручив дві золоті зірки Героя України – командиру аеромобільної роти 81 окремої бригади ДШВ та капітану Олегу Оливі, а також заступнику командира батальйону морпіхів 35 окремої бригади та майору Сергію Дудіну.

– Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів, – наголосив президент.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Нагорода, українські військові
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