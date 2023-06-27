Зеленський нагородив українських військових на південному напрямку

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку, де подякував і нагородив українських військових державними нагородами.

– Подякував та вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту. Бажаю не втрачати міцності! Бережіть себе! Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, були в різних точках, спілкувалися з воїнами різних бригад, подякували різним нашим героїчним людям. Різним, але з однаковою метою: це перемога нашої держави, нашого народу, – зазначив президент.

Зокрема, глава держави зазначив, що вручив дві золоті зірки Героя України – командиру аеромобільної роти 81 окремої бригади ДШВ та капітану Олегу Оливі, а також заступнику командира батальйону морпіхів 35 окремої бригади та майору Сергію Дудіну.

– Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів, – наголосив президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.