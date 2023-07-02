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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Барабаны и не только: в Киеве закупили в укрытие конструкторов на 900 тыс. грн

Укриття
Фото: МВД

В Киеве вспыхнул новый скандал из-за государственных закупок для укрытий и защитных убежищ. Днепровская районная государственная администрация закупила детский конструктор на сумму более 900 тыс. грн якобы для “игры и обучения” во время воздушных тревог.

Сведения о тендере обнародованы на онлайн-ресурсе электронной торговой системы Prozorro.

Барабаны и не только: в Киеве закупили в укрытие конструкторов на 900 тыс. грн

Согласно открытым данным, заявки на закупку подали 24 апреля 2023 года, а уже 16 мая — заключили договор с поставщиком.

Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в апреле оставило заявку по закупке конструкторов на 113 наборов настенных конструкторов для игры и обучения, а также 390 наборов развивающих математических конструкторов.

Стоит отметить, что развивающие математические конструкторы стоят 690 грн за комплект, однако настенные — более 5,5 тыс. грн за комплект. Всего ожидаемая стоимость тендера — 952 864 грн. Однако предложение победителя было ниже — 900 770 грн.

По данным тендера, конструкторы в укрытиях должны были оказаться уже до 31 мая 2023 года.

Днепровская РГА уже попадала в скандал из-за государственных закупок. В сентябре 2022 года там закупили бумажных полотенец и туалетной бумаги на почти 3 млн грн. Согласно порталу Prozorro, заказчиком также была Ольга Дроздова.

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ProZorro, Война в Украине, держзакупівлі, Київ, укриття
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