Барабаны и не только: в Киеве закупили в укрытие конструкторов на 900 тыс. грн
В Киеве вспыхнул новый скандал из-за государственных закупок для укрытий и защитных убежищ. Днепровская районная государственная администрация закупила детский конструктор на сумму более 900 тыс. грн якобы для “игры и обучения” во время воздушных тревог.
Сведения о тендере обнародованы на онлайн-ресурсе электронной торговой системы Prozorro.
Согласно открытым данным, заявки на закупку подали 24 апреля 2023 года, а уже 16 мая — заключили договор с поставщиком.
Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в апреле оставило заявку по закупке конструкторов на 113 наборов настенных конструкторов для игры и обучения, а также 390 наборов развивающих математических конструкторов.
Стоит отметить, что развивающие математические конструкторы стоят 690 грн за комплект, однако настенные — более 5,5 тыс. грн за комплект. Всего ожидаемая стоимость тендера — 952 864 грн. Однако предложение победителя было ниже — 900 770 грн.
По данным тендера, конструкторы в укрытиях должны были оказаться уже до 31 мая 2023 года.
Днепровская РГА уже попадала в скандал из-за государственных закупок. В сентябре 2022 года там закупили бумажных полотенец и туалетной бумаги на почти 3 млн грн. Согласно порталу Prozorro, заказчиком также была Ольга Дроздова.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк