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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Барабани і не тільки: у Києві закупили в укриття конструкторів на 900 тис. грн

Укриття
Фото: МВС

У Києві спалахнув новий скандал через державні закупівлі для укриттів та захисних сховищ. Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тис. грн нібито для “гри та навчання” під час повітряних тривог.

Відомості про тендер оприлюднено на онлайн-ресурсі електронної торгової системи Prozorro.

Барабани і не тільки: у Києві закупили в укриття конструкторів на 900 тис. грн

Згідно з відкритими даними, заявки на закупівлю подали 24 квітня 2023 року, а вже 16 травня – уклали договір з постачальником.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у квітні залишило заявку щодо закупівлі конструкторів на 113 наборів настінних конструкторів для гри та навчання, а також 390 наборів розвивальних математичних конструкторів.

Варто зазначити, що розвивальні математичні конструктори коштують 690 грн за комплект, однак настінні – понад 5,5 тис. грн за комплект. Загалом очікувана вартість тендеру – 952 864 грн. Проте пропозиція переможця була нижчою – 900 770 грн.

За даними тендеру, конструктори в укриттях повинні були опинитися вже до 31 травня 2023 року.

Дніпровська РДА вже потрапляла в скандал через державні закупівлі. У вересні 2022 року там закупили паперових рушників та туалетного паперу на майже 3 млн грн. Згідно з порталом Prozorro, замовником також була Ольга Дроздова.

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ProZorro, Війна в Україні, держзакупівлі, Київ, укриття
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