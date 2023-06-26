Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам проверки укрытий: что оно предусматривает

Совет национальной безопасности и обороны Украины признал неудовлетворительной готовность укрытий в 11 городах и нескольких областях. В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ.

Глава государства указом № 353 ввел в действие решение СНБО от 23 июня о результатах обследований объектов фонда защитных сооружений.

Совет нацбезопасности признал неудовлетворительным обеспечение готовности укрытий в: Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, в столице Киеве, в Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, а также Белой Церкви.

Кабинет министров, областные, Киевская городская военная администрации, органы местного самоуправления должны безотлагательно привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий.

Аппарат СНБО ожидает информацию о результатах до 30 июня этого года.

Ужесточение уголовной ответственности и другие инициативы

Кабинет министров должен внести в Верховную Раду ряд законодательных инициатив. Министрам поручено предложить изменения:

в Уголовный кодекс – об усилении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий, а также отсутствие беспрепятственного круглосуточного доступа граждан к этим объектам;

– об усилении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий, а также отсутствие беспрепятственного круглосуточного доступа граждан к этим объектам; в Кодекс Украины об административных правонарушениях – об усилении ответственности должностных лиц, балансодержателей и владельцев бомбоубежищ за их ненадлежащее содержание, а также за недопуск граждан во время воздушной тревоги;

в закон Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности – об установлении наказания за ненадлежащее проектирование и строительство укрытий.

Также ожидаются изменения, согласно которым работники Национальной полиции, ГСЧС смогут привлечь к ответственности балансодержателей и владельцев укрытий.

Застройщиков хотят обязать при строительстве жилых домов, учебных заведений и других зданий социальной инфраструктуры планировать подземные защитные сооружения.

Эти инициативы должны поступить в парламент до 31 июля 2023 года.

Что еще поручено Кабмину и другим органам власти

По решению СНБО, правительство должно:

Предоставить укрытиям статус объектов, имеющих стратегическое значение для защиты населения.

В Кабмине должно появиться лицо, которое будет контролировать процесс приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние.

Должны присоходить системные проверки укрытий.

Будет создана комиссия во главе с вице-премьером Александром Кубораковым для проверки состояния мостовых сооружений.

До 31 июля 2023 года необходимо обновить государственные строительные нормы и стандарты в сфере мер гражданской защиты и проектирования бомбоубежищ. СНБО призвал учесть мировой опыт и требования безопасности.

необходимо обновить государственные строительные нормы и стандарты в сфере мер гражданской защиты и проектирования бомбоубежищ. СНБО призвал учесть мировой опыт и требования безопасности. До 15 июля 2023 года министры должны рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на обустройство укрытий в учреждениях с массовым пребыванием людей (больницах, учреждениях социальной защиты и т.п.).

Министерствам, другим центральным органам власти поручено до 31 августа обеспечить содержание в постоянной готовности имеющихся укрытий и нарастить фонд защитных сооружений. Речь идет о бомбоубежищах для защиты персонала объектов критической инфраструктуры и субъектов хозяйствования.

Областные, Киевская городская военная администрации и органы местного самоуправления должны:

До 30 июня изъять с электронных карт укрытия, которые не отвечают требованиям и не могут использоваться для защиты населения.

изъять с электронных карт укрытия, которые не отвечают требованиям и не могут использоваться для защиты населения. Привести укрытия в надлежащее состояние до 25 июля , обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним. Кроме того, они должны предоставить онлайн-доступ к информации о бомбоубежищах, создать колл-центры для приема, реагирования на обращения граждан. В регионах должны действовать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним. Кроме того, они должны предоставить онлайн-доступ к информации о бомбоубежищах, создать колл-центры для приема, реагирования на обращения граждан. В регионах должны действовать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы. Наращивать фонд укрытий, чтобы обеспечить доступ к ним для 100% населения. Речь идет о строительстве новых бомбоубежищ, установлении модульных укрытий и т.д.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как известно, проверка защитных сооружений в Украине была проведена после гибели двух женщин и ребенка возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева.

Источник : Офис президента

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