Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели каждые 70 мин: Маляр об условиях для прорыва обороны РФ

Силам обороны Украины удавалось на прошлой неделе уничтожать вражеские цели высокой приоритетности каждые 70 минут, согласно средним подсчетам.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Так, за последние семь дней украинские защитники ударили по 94 местам скопления российских войск.

В то же время Силы обороны ударили по 22 зенитно-ракетным комплексам, 19 складам боеприпасов и семи командным пунктам армии Российской Федерации.

По словам заместителя министра обороны, именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны российского врага.

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