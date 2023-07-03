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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі кожні 70 хв: Маляр про умови для прориву оборони РФ

Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі кожні 70 хв: Маляр про умови для прориву оборони РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони України вдавалося минулого тижня знищувати ворожі цілі високої пріоритетності кожних 70 хвилин, згідно із середніми підрахунками.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Так, за останні сім днів українські захисники вдарили по 94 місцях скупчення російських військ.

Водночас Сили оборони вдарили по 22 зенітно-ракетних комплексах, 19 складах боєприпасів і семи командних пунктах армії Російської Федерації.

За словами заступниці міністра оборони, саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони російського ворога.

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Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі кожні 70 хв: Маляр про умови для прориву оборони РФ

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України
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