СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, которые осуществляли перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Это позволяло кому-либо из-за рубежа анонимно звонить в наше государство.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.
Правоохранители установили четырех организаторов нелегального бизнеса. Им уже сообщено о подозрении, а деятельность “телефонного сервиса” прекращена.
По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение. Это позволяло обходить центры коммутации отечественных операторов и делало все звонки, проходившие через “сервис”, невидимыми для украинских правоохранительных органов.
По имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до $50 тыс.
Чтобы запутать следы, организаторы использовали подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения.
На основании собранных доказательств четырем фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 200 человек, которые снимали и распространяли информацию о работе нашей ПВО во время воздушных атак РФ.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк