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Украина
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СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину

СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, которые осуществляли перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Это позволяло кому-либо из-за рубежа анонимно звонить в наше государство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.

Правоохранители установили четырех организаторов нелегального бизнеса. Им уже сообщено о подозрении, а деятельность “телефонного сервиса” прекращена.

По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение. Это позволяло обходить центры коммутации отечественных операторов и делало все звонки, проходившие через “сервис”, невидимыми для украинских правоохранительных органов.

СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину
СБУ прекратила работу сервиса, который позволял россиянам анонимно звонить в Украину

По имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до $50 тыс.

Чтобы запутать следы, организаторы использовали подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения.

На основании собранных доказательств четырем фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 200 человек, которые снимали и распространяли информацию о работе нашей ПВО во время воздушных атак РФ.

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Источник: СБУ
Росія, СБУ, Телефони
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