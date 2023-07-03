В Минобороны обещают наказывать военкомов за недостойное поведение

Первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал, что будет проведено расследование отдельных случаев недостойного поведения работников военкоматов, которые позорят высокое звание офицера.

— В средствах массовой информации и социальных сетях есть информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины, — сообщил он, вероятно, имея в виду инцидент, который произошел в Хмельницкой области.

По его словам, в рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Минобороны будет жестко реагировать на каждый подобный инцидент.

— По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством, — добавил Павлюк.

Накануне в соцсетях распространили видеозапись, на которой в городе Деражня Хмельницкой области сотрудники ТЦК ворвались в дом местного жителя, пытаясь вручить ему повестку.

Сотрудники военкомата заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения. Это возмутило мужчину. Он начал снимать действия военкомов на видео и пытался их выгнать, а они стали угрожать, что сломают ему ногу.

Фото: Александр Павлюк

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