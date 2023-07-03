У Міноборони обіцяють карати воєнкомів за негідну поведінку

Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв, що буде проведено розслідування окремих випадків негідної поведінки працівників військкоматів, які ганьблять високе звання офіцера.

– У засобах масової інформації та соціальних мережах поширюється інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП щодо громадян України, – повідомив він, ймовірно, маючи на увазі інцидент, який стався у Хмельницькій області.

За його словами, у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах Міноборони жорстко реагуватиме на кожний подібний інцидент.

– За кожною подібною ситуацією буде проведено службове розслідування, а винних – притягнуть до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством, – додав Павлюк.

Напередодні у соцмережах пошили відеозапис, на якому у місті Деражня Хмельницької області працівники ТЦК увірвалися до будинку місцевого жителя, намагаючись вручити йому повістку.

Працівники військкомату заявили, що нібито мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Це обурило чоловіка. Він почав знімати дії воєнкомів на відео та намагався їх вигнати, а вони почали погрожувати, що зламають йому ногу.

Фото: Олександр Павлюк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.