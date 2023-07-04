Враг создает по три линии обороны: Минобороны о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжается поединок между украинскими защитниками и российскими военными за перехват инициативы. Враг пытается наступать там, однако безуспешно, поскольку Силы обороны Украины имеют определенный успех.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ситуация меняется очень стремительно, а обстановка там снова обострилась.

— Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны, — утверждает заместитель главы Минобороны.

Она рассказала, что на южном фланге в районе Клещеевки украинские войска с боями, но продвигаются. Зато на северном фланге продолжаются ожесточенные бои.

В самом Бахмуте также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать логистику и нанести максимальные потери Силам обороны Украины, отметила Маляр. Однако украинские защитники не дают врагу передвигаться по городу и бьют огнем по позициям врага.

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