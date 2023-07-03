В Сумах объявлен день траура по погибшим в результате атаки РФ

В Сумах объявлен день траура 4 июля по погибшим в результате атаки ударными дронами-камикадзе со стороны Российской Федерации. В результате обстрела РФ погибли по меньшей мере два человека, ранены 19 людей.

Об этом заявил мэр Сум Александр Лысенко. Зафиксировано четыре удара беспилотников Shahed иранского производства по центру города, в частности, по административному зданию и двум жилым домам.

— Завтра, 4 июля, в городе объявлен день траура по погибшим. Мои соболезнования родным и близким, — отметил Лысенко.

По состоянию на 19:00 в Сумах из-за российской атаки погибли по меньшей мере два человека и 19 раненых. По последним данным, 15 жителям оказали медицинскую помощь.

В то же время в медучреждениях остаются четверо пострадавших, из которых два человека — в реанимации. Шестерым жителям дома предоставили временное жилье в общежитии, а остальные разместились у родственников.

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