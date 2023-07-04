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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ворог створює по три лінії оборони: Міноборони про ситуацію на Бахмутському напрямку

Ворог створює по три лінії оборони: Міноборони про ситуацію на Бахмутському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку триває двобій між українськими захисниками та російськими військовими за перехоплення ініціативи. Ворог намагається наступати там, однак безуспішно, оскільки Сили оборони України мають певний успіх.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ситуація змінюється дуже стрімко, а обстановка там знову загострилася.

– Контроль над одними й тими ж самими позиціями може двічі за добу втрачатися й відновлюватися. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони, – стверджує заступниця очільника Міноборони.

Вона розповіла, що на південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають запеклі бої.

У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати максимальних втрат Силам оборони України, зазначила Маляр. Проте українські оборонці не дають ворогу пересуватися містом і б’ють вогнем по позиціях ворога.

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Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, Міноборони України
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