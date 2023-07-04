Оккупанты превратили химический завод Титан в Крыму в военную часть — партизаны
Ситуация на химическом заводе Титан в крымском Армянске, который российские оккупанты фактически превратили в воинскую часть, тяжелая.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения Атеш.
— РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории стоят системы ПВО, размещены значительные силы Росгвардии, все полностью заминировано, — говорится в сообщении.
Отмечается, что работников Титана массово увольняют, а производство практически остановлено.
В Атеш добавляют, что российские оккупанты намерены сделать из химического предприятия Титан оборонную позицию.
— Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать. Гадкие варвары, — добавляют в Атеш.
В конце мая сообщалось, что российские оккупанты начали минировать крымский завод Титан возле города Армянск. Отмечалось, что таким образом они хотят остановить контрнаступление ВСУ и обвинить Украину в “экологическом терроризме”.
Источник: Атеш
Фото: Wikipedia
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