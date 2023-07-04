Україна посилює північні кордони через події навколо ЗАЕС – Наєв

Україна вирішила посилити північні державні кордони через останні події навколо Запорізької атомної електростанції як особовим складом, так і бойовою технікою.

Про це заявив командувач Сил оборони України Сергій Наєв. За його словами, робота на північному напрямку не припиняється відтоді, як звідси вигнали російські війська, і триває цілодобово.

– Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони, – наголошує командувач.

Наєв запевняє, що українська розвідка працює досить ефективно. Завдяки роботі українських захисників вдалося добре вивчити ворога та мати чітку інформацію щодо намірів російської армії.

За словами командувача, українські воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на територію України.

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