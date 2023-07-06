Юлия Захарченко, редактор ленты
В Николаевской области силы ПВО уничтожили восемь вражеских беспилотников
В Николаевской области украинские защитники уничтожили восемь беспилотников различных типов, которыми российские войска пытались разведать или атаковать определенные объекты.
Об этом сообщает служба связи с общественностью Воздушного командования Юг.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь вражеских беспилотников. Среди них: четыре Ланцет, один Мерлин-ВР, один Zala и один Орлан-10.
Утром 4 июля Воздушное командование Юг сообщило, что в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео