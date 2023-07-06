У Миколаївській області сили ППО знищили вісім ворожих безпілотників

У Миколаївській області українські захисники знищили вісім безпілотників різних типів, якими російські війська намагалися розвідати або атакувати певні об’єкти.

Про це повідомляє служба зв’язків із громадськістю Повітряного командування Південь.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили вісім ворожих безпілотників. Серед них: чотири Ланцет, один Мерлін-ВР, один Zala та один Орлан-10.

Вранці 4 липня Повітряне командування Південь повідомило, що у Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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