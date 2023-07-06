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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть погибший, среди раненых 10-летний мальчик: РФ ударила по Белозерской общине

Есть погибший, среди раненых 10-летний мальчик: РФ ударила по Белозерской общине
Фото: Офис генпрокурора

Российские войска атаковали поселки в Белозерской общине Херсонской области, в результате чего погиб 58-летний мужчина и еще по меньшей мере шестеро людей ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По уточненным данным, 5 июля 2023 года около 19:00 оккупанты обстреляли поселки в Белозерской общине.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в результате атаки 58-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Во время обстрела он находился в гараже. В самом доме вспыхнул пожар.

По меньшей мере шестеро гражданских имеют ранения, среди которых 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

Сейчас продолжаются первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора Российской Федерации.

Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Офис генпрокурора, Офис президента
Война в Украине, Російська агресія, Смерть, Херсонская область, Херсонщина
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