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Валентина Летяк, редактор ленты

В Украину идет похолодание, но настоящая жара еще впереди — синоптик

В Украину идет похолодание, но настоящая жара еще впереди — синоптик
Фото: Getty Images

Сегодняшнюю жару по всей территории Украины, которую принес теплый воздух из Средней Азии, вскоре сменит довольно значительное похолодание. Однако оно будет непродолжительным, и после него ожидается еще большее повышение температуры.

Синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о погоде до конца июля.

– Именно сейчас по территории Украины с северо-запада движется холодный фронт, который несет с собой не только осадки, но и снижение температуры в среднем на несколько градусов. То есть мы будем иметь около +25 градусов после сегодняшних +32 в Киеве. Это уже ощутимое облегчение. Холодный воздух идет к нам с дождями, и если в ближайшие дни это будет больше север, центр страны, дальше — юг и восток, то уже на выходные у нас будет немного ветрено и осадки будут прекращаться. Но температура не будет подниматься еще примерно до 12 июля, — объяснила она.

По ее словам, именно после 12 июля в Европу, и в частности в Украину, начнет заходить очень раскаленный воздух из района Сахары и Аравийского полуострова, поэтому ожидается повышение температуры до +30 и выше.

– В то же время июль — один из самых переменчивых летних месяцев, поэтому будут еще периоды жары, которые будут сменяться периодами грозовой и дождливой погоды. Но сейчас уже очевидно, что июль будет довольно жаркий, — подытожила Ганчук.

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літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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